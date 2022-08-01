Також ворог ровів розвідку боєм у напрямку Мар’їнки, успіху не мав, відійшов.

РФ перегруповує сили на Запорізькому напрямку та посилює свої угрупування на Криворізькому напрямку.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

"На Новопавлівському та Запорізькому напрямках здійснює обстріли із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Мар’їнка, Новомихайлівка, Павлівка, Шевченко, Новосілка, Новопіль, Малинівка, Чарівне, Гуляйпільське, Оріхів та Кам’янське. Завдав авіаційних ударів неподалік Мар’їнки, Новомихайлівки, Вугледара, Щербаків, Малих Щербаків та Новоандріївки. Провів розвідку боєм у напрямку Мар’їнки, успіху не мав, відійшов. Йде перегрупування ворожих військ на Запорізькому напрямку", - йдеться у повідомленні.

Водночас на Південнобузькому напрямку окупанти обстрілювали із ствольної, реактивної артилерії та танків райони Миролюбівки, Нововознесенського, Високопілля, Миколаєва та ще понад 25 населених пунктів. Завдав авіаційного удару неподалік Ольгиного. Продовжує ведення повітряної розвідки БпЛА. Відзначається посилення противником угруповання військ на Криворізькому напрямку.

Як повідомляв УНІАН, в Херсонській області українська авіація завдала два удари по ворожих опорних пунктах у районах Олександрівки та Благодатного, а ракетно-артилерійськими підрозділами завдано удару по станціях радіоелектронної боротьби в районі Біляєвки. Також отримано підтвердження влучання по ешелону з військовою технікою, боєприпасами й живою силою в районі залізничної станції Брилівка. Втрати наразі дорозвідуються.

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