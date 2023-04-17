Ціль з першого пострілу вдалося ліквідувати на одному з напрямків фронту.

Збройні сили України в черговий раз "поховали" на одному з напрямків українського фронту техніку росіян. На цей раз за десятки кілометрів вдалося вразити ворожий ЗРК.

Снайперською майстерністю відзначилися артилеристи 26-ої артилерійської бригади ім. генерал-хорунжого Романа Дашкевича. Відповідний ролик опублікував СтратКом ЗСУ в Telegram.

"Немов снайпери, за десятки кілометрів вражають ціль з першого пострілу. Тільки калібр "гвинтівки" дещо більше - 155мм", - зазначили там.

Кадри зняті на одному з напрямків фронту у Луганській області.

ЗСУ виявили дронами "заначку" окупантів

Бійці України щоденно стримують чисельні атаки окупантів на різних ділянках війни та час від час показують особливо потужні або навіть смішні моменти в соціальних мережах.

Так, нещодавно росіяни намагалися потай заховати свою зенітну установку, розраховуючи, що наші військові її не помітять. Проте, дарма, "відплату" за воєнні злочини росіян ЗСУ організували за допомогою майстерного використання дронів.

Нагадаємо, що деякі експерти поділяють думку, що ЗСУ можуть навіть влаштувати "бавовну" РФ на 9 травня, застосувавши дрони.

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