Все залежить від доцільності таких ударів, але Росія буде готуватися.

Україна явно має можливості відправляти безпілотники вглиб Росії і наносити удари. На 9 травня може статися схожий сценарій, але все залежить від рішень командування і доцільності таких атак.

Такою думкою поділився ізраїльський військовий оглядач Давид Шарп в інтерв'ю УНІАН. За його словами, Україна вже неодноразово доводила можливість нанесення ударів по Росії на суттєвій дистанції. Як приклад експерт навів грудневі вибухи на авіабазі в Енгельсі. При цьому БПЛА українського виробництва знаходяться в "сирому" стані. Однак вони здатні залітати вглиб Росії і іноді вражати об'єкти.

Технічна можливість дозволяє дронам досягти Санкт-Петербурга, а Москва навіть ближче, ніж Енгельс. Однак Шарп не впевнений, чи вважатиме Генштаб ЗСУ такі атаки на 9 травня необхідними. РФ явно буде готуватися і посилить ППО.

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"Далі все впирається в бажання українського командування і в доцільність: чи потрібно займатися тим, щоб саме на 9 травня спробувати таке зробити? Таке рішення може бути прийнято, але я не сумніваюся, що в Росії постараються вжити всіх заходів. Вони бояться подібного кроку, тому, природно, посилять ППО, РЕБ. Проте, з військово-технічної точки зору в українців є можливість завдати удару по Москві. І ймовірність того, що такий удар вдасться, теж є", — підсумував Шарп.

"Бавовна" в Росії: остання інформація

Позавчора, 11 квітня, аеропорт в Бєлгороді атакував дрон з бомбою. Повідомлялося, що він впав на огорожу і нібито ніхто не постраждав.

ВСУ 6 квітня вперше показали удари по ворожих підрозділах на території Росії. Українські захисники атакували рашистів, які розташувалися біля села Цапівка Бєлгородської області на дистанції 1,3 кілометра до кордону.

В кінці березня в Росії заарештували офіцера за провал роботи ППО в Бєлгородській області. Це призвело до успішної ліквідації окупантів.

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