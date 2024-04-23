Росія намагається використати свою перевагу в озброєнні, поки не надійшла допомога США.

Українські солдати на передовій кажуть, що остаточне схвалення в Конгресі США пакету військової допомоги вартістю 60 мільярдів доларів стане величезним підйомом морального духу. Росія невгамовно тисне та прагне посилити свій прогрес.

Як йдеться у матеріалі CNN, законопроект про допомогу Україні передадуть Сенату сьогодні. Якщо його ухвалить верхня палата Конгресу, президент Джо Байден підпише документ негайно.

Україна чекає, а Росія тисне

Список бажань України не секрет. У пріоритеті артилерійські снаряди та системи ППО. Протягом кількох місяців українські солдати на передовій говорили про те, що російські війська їх значно перевершують озброєнням. Президент Володимир Зеленський нещодавно заявив, що співвідношення 10 до одного на користь Росії.

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"Щоб перемогти, нам потрібні боєприпаси... наша артилерія голодує", - сказав командир артилерійської розвідки 110-ї механізованої бригади з позивним "Терен".

Війський знає, про що говорить, оскільки два роки захищав місто Авдіївка, перш ніж воно впало в лютому. Відтоді московські війська досягли значного успіху, просуваючись далі на захід.

Українська моніторингова група DeepState відстежила серію російських наступів за останній тиждень вздовж залізничної колії до центру великого села під назвою Очеретине.

Хоча саме Очеретине не має стратегічного значення, воно розташоване на хребті, що робить його бажаною військовою ціллю. Офіцер зі Східного командування України анонімно сказав, якщо російським військам вдасться захопити й утримати село, це могло б відкрити життєво важливі українські матеріально-технічні шляхи - Костянтинівка, Покровськ і Велика Новосілка.

Нова військова допомога США за кілька днів до отримання зеленого світла, але питання полягає в тому, як швидко життєво важливі боєприпаси, зокрема 155-мм гаубичні снаряди, зможуть дістатися до лінії фронту, щоб зупинити просування Росії.

Речник Пентагону Патрік Райдер, виступаючи минулого тижня перед голосуванням у Палаті представників, заявив, що Міністерство оборони США "готове швидко відреагувати", щойно буде віддано будь-який наказ.

"Як ви знаєте, у нас є дуже надійна логістична мережа, яка дозволяє нам дуже швидко переміщувати матеріальні засоби. Як ми робили в минулому, ми можемо рухатися протягом кількох днів", - сказав він.

Це повідомлення повторив Марк Ворнер, голова Комітету з розвідки Сенату. Він сподівається, що матеріальні засоби будуть "у дорозі до кінця тижня".

Хоча американські офіційні особи не скажуть про це відкрито, джерело в США, знайоме з наданням Україні військової допомоги, повідомило, що більша її частина вже розміщена на складах у Німеччині та Польщі, що, очевидно, скоротило б час, необхідний для постачання його в Україну. Джерело також повідомило, що артилерійські снаряди прибудуть в Україну першими.

Чиновники в Києві постаратимуться якомога швидше доставити їх туди, де вони потрібні. Але це все одно буде значною матеріально-технічною проблемою, враховуючи величезну кількість матеріальних засобів. Іншими словами, згадана перевага у співвідношенні 10:1, якою зараз користується Росія, не буде знищена відразу.

Перевага очевидно

Інститут вивчення війни (ISW) попереджає, що найближчими тижнями Україна, ймовірно, продовжить стикатися з нестачею артилерійських боєприпасів і засобів протиповітряної оборони та відповідними обмеженнями, які ця нестача накладає на здатність України проводити ефективні оборонні операції.

ISW припускає, що Росія може спробувати атакувати транспортні мережі, такі як залізниці, щоб ускладнити розповсюдження військової допомоги і спробувати прискорити темпи штурмів вздовж лінії фронту до того, як прибуде допомога США.

Одним із місць, яке могло б стати центром посиленого російського наступу, могло б бути місто Часів Яр. Численні звіти українських солдатів описують важкі бої в низці сіл між Часовим Яром і Бахмутом. Головнокомандувач армії України Олександр Сирський заявив, що Кремль наказав захопити місто до 9 травня.

Часів Яр обстрілюють з повітря величезними керованими авіабомбами. Аналітик Роб Лі опублікував серію відео, на яких видно, як російські літаки Су-25 безперешкодно літають у небі над містом, що він називає "очевидною ознакою нестачі боєприпасів ППО".

Україна очікує, що США нададуть низку ракетних систем "земля-повітря" для протидії цій загрозі, на додаток до більшої кількості перехоплювачів для системи протиповітряної оборони Patriot.

"Фронтова протиповітряна оборона потрібна нам так само, як захист наших міст і сіл", – сказав Зеленський.

Нарешті, окрім своїх безпосередніх потреб у зброї, Україна також, ймовірно, отримає армійські тактичні ракетні системи великої дальності ATACMS у початковому транші поставок зброї. Ворнер вважає, що вони будуть частиною першої партії.

США вже надали Україні менші версії ATACMS, але українські чиновники не приховували свого бажання отримати нову версію. Маючи радіус дії близько 300 кілометрів, ці ракети дадуть Києву можливість посилити атаки на російські аеродроми, склади палива та місця зберігання зброї.

Якщо європейські союзники України вважають, що тепер у них може бути трохи передишки перед новими пакетами допомоги, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба чітко дав зрозуміти, що вважає кроки США поштовхом для усіх союзників.

"Ми можемо запобігти найгіршим сценаріям, якщо будемо діяти разом і без страху. Тепер, коли ви всі тут за столом, настав час діяти, а не дискутувати", - сказав він на онлайн-зустрічі міністрів закордонних справ і оборони ЄС у понеділок, закликаючи країни, які мають системи ППО Patriot і європейського виробництва SAMP/T, передати їх Україні разом з артилерією та боєприпасами.

Допомога США

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня Палата представників Конгресу Сполучених Штатів Америки підтримала надання військової допомоги союзникам.

Ще до голосування в Пентагоні сказали, що готуються оперативно відправити пакет озброєнь для України в разі його підтримки Сенатом і президентом.

За даними ЗМІ, Білий дім готується відправити Україні більший, ніж зазвичай, пакет військової допомоги. До нього увійде артилерія, засоби протиповітряної оборони та бронетехніка.

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