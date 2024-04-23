Дещо може бути за кілька днів, дещо - за тижні.

Члени палати представників США демократ Білл Кітінг і республіканець Томас Кейн, які приїхали з візитом до Києва, заявили, що передача нової військової допомоги Україні відбудеться "швидше, ніж вважається".

Як повідомляє "Еспресо", делегація американських конгресменів зустрілася з військовими 82-ї повітрянодесантної дивізії. За словами захисників, вони не просто чекали американської допомоги, а були підготовані.

"Зброя буде доставлена сюди швидше, ніж я думаю, будь-які війська могли б мобілізуватися, щоб доставити її сюди. Дещо може бути за кілька днів, дещо - за тижні. Ми не знаємо розкладу, а навіть якби знали – ми б вам не сказали, тому що це може вплинути на стратегію у війні. Але факт в тому, що люди повинні бути впевнені, що робиться усе можливе з погляду швидкого отримання їх сюди", - наголосив Кітінг.

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Водночас Кейн додав, що "певні люди" знають, що дозволено у новому законопроєкті допомоги Україні. Йдеться, зокрема, про те, що вперше надійдуть ракети ATACMS дальності 300 кілометрів, низка інших артилерійських систем та інші види специфічної зброї.

"Є люди, які в цій країні, так і в США, які знають, що буде входити в пакети. У нас є гарантії як у Сполучених Штатах, так і в цій країні, що люди зможуть дуже-дуже швидко використовувати матеріали, які надіслали", - підсумував він.

Допомога США

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня Палата представників Конгресу Сполучених Штатів Америки підтримала надання військової допомоги союзникам.

Ще до голосування в Пентагоні сказали, що готуються оперативно відправити пакет озброєнь для України в разі його підтримки Сенатом і президентом.

За даними ЗМІ, Білий дім готується відправити Україні більший, ніж зазвичай, пакет військової допомоги. До нього увійде артилерія, засоби протиповітряної оборони та бронетехніка.

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