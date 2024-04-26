Обговорюватиметься також питання як максимально швидко передати в Україну західну зброю.

Сьогодні на засіданні Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") йтиметься передусім про постачання ЗСУ зброї, снарядів різних калібрів та ATACMS.

Про це сказав речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону. Він зазначив, що пів року Україна билася з ворогом практично своїми силами, хоч була європейська підтримка, котрої не вистачало, щоб максимально застосовувати всі сили і засоби. За його словами, засідання в форматі "Рамштайн", якому сьогодні виповнюється два роки, є вкрай важливим. Вын нагадав, що за цей час надійшло $114 млрд для підтримки України.

"Сьогодні йтиметься про максимально швидке налагодження з партнерами постачання і розробки логістичних шляхів надходження західної зброї", - наголосив Лазуткін.

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За його словами, вже традиційно напередодні "Рамштайну" декілька країн оголосили про виділення серйозних коштів на допомогу України. "Це свідчить про єдність і готовність прогресивних країн світу підтримувати Україну", - сказав речник Міноборони.

Він нагадав, що декілька днів тому Данія оголосила про те, що додатково буде виділено Україні 590 млн євро, а також США ухвалили доленосне рішення. "Окрім того Великобританія 500 млн фунтів стерлінгів також виділятиме на підтримку оборони України. Естонія оголосила, що два катери надасть Україні", - додав він.

"Цього разу йтиметься про постачання зброї, снарядів різних калібрів, передусім, 155 мм. Йдеться про постачання боєприсів ATACMS в Україну", - сказав Лазуткін.

Лазуткін повідомив, що в рамках допомоги, в Україну мають надійти боєприпаси для HIMARS, снаряди і бронемашини "Бредлі", які дуже ефективно працюють на полі бою, знищують передову російську техніку, в тому числі танки Т-90.

При цьому наголосив, що дуже важливим є подолання "снарядного голоду", який на сьогодні існує на фронті. За його словами, коли точилися бої за Авдіївку, то було співвідношення снарядів 1 до 10 на користь ворога. "А ще летіли КАБи на позиції українських військовослужбовців і дуже потужно працювала їх авіація. Зараз зроблено все для того, щоб нівелювати перевагу росіян, щоб збивати літаки. І про прикриття мирних міст також ідеться, тобто будуть надані системи ППО", - сказав Лазуткін.

Допомога Україні

У березні віце-прем’єр Ольга Стефанішина заявила, що за два останні місяці Україна отримала лише 10% від запланованої міжнародної фінансової допомоги і не отримала заплановану у рамках "Рамштайн" військову допомогу.

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