Наявне ППО не може захистити всю територію української держави, зазначив спікер Повітряних сил Збройних сил України.

Російські загарбники застосовують особливу хитру тактику для обходу української протиповітряної оборони, завдяки чому ворожі дрони змогли долетіти аж до західних областей України.

Про це сказав речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону. Він підтвердив, що по території Хмельницької області поцілили чотири ворожі дрони, які не збили наші захисники.

"Вони запускають дрони з будь яких напрямків, ми не виключаємо будь яких варіантів. Раніше навіть з території Білорусі запускались, і по руслу Дніпра вони заходили і таким чином атакували Україну", - пояснив він.

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Ігнат зазначив, що наявне ППО не може захистити всю територію України. Нам потрібні системи виявлення та ефективного ураження ворожих дронів на всій території.

Відповідаючи на запитання, чому ворожі дрони долетіли аж до західної частини країни, зокрема, Хмельниччини, він пояснив, що ворог застосовує хитру тактику.

"Вони будуть вибирати маршрути, вони будуть робити все для того, щоб подолати систему протиповітряної оборони нашу. Вони атакують і баражуючими боєприпасами, і крилатими ракетами, які створені, щоб долати наше ППО", - повідомив Ігнат.

"Вони летять низько, вони використовують рельєф русла річок. Ворог намагається якомога більше пройти дистанцій, якомога скритніше долетіти до об’єктів, які вони обрали собі за цілі", - додав він.

Новий ворожий удар по Україні - сьогодні це варто знати

Як повідомляв УНІАН, сьогодні рано вранці, 13 травня, під час повітряної тривоги російські окупанти завдали удару по Хмельницькій області. Було влучання в об’єкт критичної інфраструктури. Відомо про 11 постраждали та сотні пошкоджених будинків.

За даними Командування Повітряних сил ЗСУ, цієї ночі над Україною збито 17 ворожих ударних дронів Shahed-136/131 іранського виробництва. У Командуванні Повітряних сил ЗСУ додали, що всього було зафіксовано 21 пуск.

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