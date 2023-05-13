Територію Хмельницької області атакували ворожі дрони, які не збили наші воїни, повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Кількість поранених на Хмельниччині унаслідок атаки з боку росіян збільшилась до 11 людей, пошкоджені сотні будинків, навчальні заклади і підприємства.

Про це повідомив мер міста Хмельницького Олександр Симчишин в ефірі телемарафону. "Маємо на зараз вже 11 поранених. Одна людина госпіталізована, але її життю нічого не загрожує. Ступінь поранень інших - це порізи склом, вони лікуватимуться амбулаторно… Ця кількість може збільшуватись, бо кожні півгодини-годину люди звертаються в травмотологічний пункт нашої міської лікарні", - сказав він.

За його словами, суттєво постраждала житлова інфраструктура. "Мова йде про сотні будинків. Це і багатоповерхові житлові будинки і приватні житлові будинки. Переважно це дахи, стелі, вікна, двері", - пояснив очільник міста.

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Також постраждала велика частина навчальних закладів і культурних. Також промислові підприємства, комерційні будівлі. Пошкоджені дахи, стелі, балкони, вікна.

Симчишин повідомив, що якщо мешканці постраждалих будівель самостійно полагодять вибиті вікна чи двері, то надавши відповідні чеки і рахунки, влада частково компенсує ці витрати.

Мер міста повідомив, що відповідні служби працюють на місці, а на деяких об’єктах все ще вирує пожежа.

Речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат повідомив в ефірі телемарафону, що по території Хмельницької області поцілили чотири ворожі дрони, які не збили наші захисники.

Новий удар росіян по Україні - що треба знати

Як повідомляв УНІАН, сьогодні рано вранці, 13 травня, під час повітряної тривоги російські окупанти завдали удару по Хмельницькій області. Було влучання в об’єкт критичної інфраструктури. Спочатку була інформація про п’ятьох постраждалих.

Пізніше стало відомо, що цієї ночі над Україною збито 17 ворожих ударних дронів Shahed-136/131 іранського виробництва. За даними Командування Повітряних сил Збройних сил України, всього було зафіксовано 21 пуск.

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