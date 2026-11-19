У російському Мінтрансі заявили про початок оцінки пошкоджень переправи.

Нічна атака безпілотників вдарила по роботі Кримського мосту. Залізничне сполучення переправою тимчасово призупинили. Про це повідомляють росЗМІ, з посиланням на заяву Міністерства транспорту Росії, яке також заявило, що постраждалих немає.

Які конструкції мосту могли зазнати ушкоджень, у міністерстві не уточнили. Наразі триває оцінка завданих руйнувань.

"Унаслідок нічної атаки БпЛА тимчасово призупинено рух поїздів залізничною складовою Кримського мосту", – йдеться в заяві Мінтрансу РФ.

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На початку ночі про зупинку руху мостом також повідомив призначений Росією глава окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов.

Що передувало

Нагадаємо, в ніч на 19 листопада монітори повідомили про повторну атаку на Кримський міст. За їхніми даними, було щонайменше два влучання в переправу, а в Керчі пролунала серія потужних вибухів. Очевидці розповіли, що було чутно проліт ракет.

Після попереднього удару обвалилися арка й три прольоти автомобільної частини.

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