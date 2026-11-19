Щонайменше дві ракети влучили у залізничну частину Кримського мосту.

Кримський міст, на якому в результаті ударів обвалилася арка та 3 автомобільні прольоти, зазнав повторної атаки. Про це повідомляють низка моніторингових каналів.

"Потужні вибухи в Керчі в районі мосту. Не менше 8 вибухів, було чутно проліт ракет. Підписники бачили яскраві спалахи в районі Керченського мосту. Було два влучання в залізничний міст, повідомляють підписники. Перші вибухи в Керчі пролунали о 00:50, загалом 15–16 вибухів: частина з них - робота російської ППО", - пише "Кримський вітер".

Як уточнює Exilenova+, попередньо Кримський міст був повторно атакований ракетами.

Відео дня

"Очевидці повідомляють, що на Кримський міст була нова атака: летіло щось важке, лунали потужні вибухи. Били саме по мосту", - додали у ВЧК-ОГПУ.

Згодом "гауляйтер" Криму Сергій Аксьонов підтвердив успішну атаку Сил оборони України на міст, зазначивши, що рух незаконною спорудою перекрито.

"Усі відповідальні служби перебувають на робочих місцях. Проводиться оцінка завданих збитків", - додав він.

Удари по Кримському мосту

Видання Financial Times писало, що атака на міст через Керченську протоку, яка призвела до обвалення частини незаконної російської споруди, мала важливе значення, оскільки в ній використовувалися переважно українські технології, зокрема "літаючі модеми", які не залежать від супутникової мережі Starlink Ілона Маска.

The New York Times із посиланням на оцінки експертів стверджувало, що відновлення Кримського мосту може зайняти кілька років, а в умовах війни це буде ще складніше.

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