Рух поїздів Кримським мостом після нового українського удару зупинено.

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив нічний удар по Кримському мосту і його руйнування.

"Збройні Сили України вітають міст Васко да Гама (Лісабон) зі званням найдовшого мосту в Європі!", - йдеться у повідомленні Генштабу.

Перед цим мінстранс РФ підтвердив, що рух поїздів Кримським мостом після нового українського удару зупинено. У відомстві деталізували, що рух "тимчасово припинено" та фахівці оцінюють збитки.

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Вночі про зупинку руху мостом уже повідомляв голова окупаційної російської влади Криму Сергій Аксьонов.

Нагадаємо, автомобільний рух мостом припинився після того, як внаслідок ударів українських ракет у ніч на 17 листопада у воду впав проліт автомобільної частини разом з аркою.

Удари по Кримському мосту

17 листопада українські безпілотники і ракети вразили одну з двох арок цієї 19-кілометрової мегаспоруди, внаслідок чого вона обвалилася у води Керченської протоки. Цей об’єкт, відкритий у 2018 році й має життєво важливе значення для українського півострова, також слугує для Кремля потужним політичним символом. Споруда була настільки дорога російському президенту, що і в Росії, і в Україні її прозвали "мостом Путіна".

При цьому військовий аналітик Sky News Майкл Кларк зазначив, що Кримський міст є дуже символічним і важливим для військових зусиль Кремля. Водночас Кларк наголосив на необхідності знищення й залізничного мосту, оскільки значна частина військових поставок здійснюється саме залізницею.

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