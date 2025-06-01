Водій фури, очевидно, не знав, що за вантаж він привіз.

Дрони, які атакували аеродром "Оленя" під Мурманськом, не прилетіли туди з України. Вони стартували з кузова фури, яка привезла їх у цей район. Про це повідомляють очевидці в соцмережах.

"Фура в Оленегорську стоїть на заправці. Приїхав водій - він бігає, метається. У нього з-під тенту, з вантажівки дрони вилітають і летять у бік Високого. Там ДАІшники його зараз пов'язали. Він каже: "Мені сказали точку - сюди приїхати. Мене зустрінуть". Він приїхав - і дрони вилітають один за одним", - говорить закадровий голос на одному з відео, знятих очевидцями.

Це ж підтверджують і інші очевидці на своїх відео. Російські ЗМІ також підтверджують затримання водія фури, який начебто не знав, що везе дрони.

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