У крайній операції, коли було потоплено "Івановець", було застосовано 10 дронів, з них 6 уразили катер.

У Головному управлінні розвідки показали роботу підрозділу Group 13. На рахунку цієї групи операторів морських дронів уже більше півдесятка кораблів російського флоту.

У повідомленні зазначається, що серед успіхів Group 13 – атаки на ракетний корабель "Івановець", патрульний корабель "Сергій Котов", а також фрегат "Адмірал Макаров". Оператор із позивним "Тринадцятий", який є командиром підрозділу розповів, що в крайній операції, коли було потоплено "Івановець", було застосовано 10 дронів, з них 6 уразили катер.

"Ми можемо бачити, як невелика група людей може завдавати достатньо серйозні удари по ворогу. Найпершою ціллю був "Іван Хурс" – це новітній розвідувальний корабель РФ. Після цього в нас також було дві успішні місії – ми двічі уразили корабель "Сергій Котов". Ми також потопили два десантні катери з БТР у Чорноморському (окупований Крим)", – розповів військовий.

На думку "Тринадцятого", саме такими будуть війни в майбутньому – битися будуть не люди, а технології. Він наголосив, що комплектуючі та програмне забезпечення, яке використовується на дроні – це українська розробка.

"До флоту ми ще не дотягуємо, але ми дуже впевнено йдемо до цього. Я думаю, що цього року ми будемо набагато ефективніше працювати, набагато масовіше. Результати, я впевнений, будуть набагато більші", – резюмував він.

Атаки по російських кораблях

Від початку війни Україна вже потопила п'яту частину Чорноморського флоту Росії. Як пише Bild, ще навесні 2022 року "непереможний" ЧФ РФ налічував понад 70 кораблів. Водночас у Страткомі ЗСУ кажуть, що ЗСУ вивели з ладу 33% бойових кораблів РФ у Чорному морі.

Однією з останніх операцій стало знищення ракетного катера "Івановець". Його в ніч на 1 лютого атакували морські дрони. Відомо, що вартість такого катера становить 60-70 млн доларів.

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