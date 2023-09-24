Зазначається, що на цій базі окупанти зберігають великі запаси палива.

Партизани виявили біля Сімферополя у тимчасово окупованому Криму російську базу паливно-мастильних матеріалів. Через проблеми з паливом на півострові окупанти збільшили постачання пального.

"Наш агент провів розвідку за даними координатами (45.025147, 34.037671) і виявив дуже багато цистерн з паливом. Сюди приходить велика кількість пального, яке далі розвозять по менш великим точкам. Через значні проблеми з паливом в Криму, окупанти збільшили поставки і геть забули про будь-яке маскування. Хоча і говорити про те, що воно коли-небудь було, теж нічого", - йдеться в повідомленні руху "АТЕШ".

Відзначається, що про об'єкт вже повідомили тим людям, які подбають про припинення функціонування цієї бази.

Бази російських окупантів у Криму-останні новини

Партизани "Атеш" раніше показали вертолітну базу російських окупантів у тимчасово окупованому Криму на військовому аеродромі Кача.

Пізніше члени організації виявили на окупованому українському півострові авіаційний ремонтний завод російських загарбників. На території заводу розташовані два великих бокси, в яких окупанти ремонтують пошкоджену техніку.

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