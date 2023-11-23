Колишній працівник органів внутрішніх справ України воював за "ЛНР" та причетний до звірств росіян на окупованій території.

Служба безпеки України ліквідувала зрадника з Харківської області, який втік до Росії.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, 16 листопада в російському Бєлгороді трапилася "бавовна" з автомобілем, в якому їхав заступник голови окупаційної адміністрації Харківської області Олександр Слісаренко.

Від отриманих внаслідок вибуху травм він загинув. За даними співрозмовника видання, ліквідація Слісаренка є справою рук СБУ.

Слісаренко, як зазначає джерело, колись працював у органах внутрішніх справ України. У 2014 році він був активним учасником харківського "Антимайдану", а в 2021-2022 роках воював за "ЛНР" у складі спецпідрозділу "Рись".

Водночас з літа 2022 року він став заступником керівника окупаційної адміністрації Харківської області з внутрішньої політики. Слісаренко також причетний до звірств росіян на окупованій території.

Раніше СБУ оголосила Слісаренку підозру у державній зраді, однак він не з’явився на суд. Співрозмовник видання зауважує, що про підрив зрадника російська влада досі мовчить.

Ліквідація російських пропагандистів

Як повідомляв УНІАН, 2 квітня в кафе у Санкт-Петербурзі пролунав вибух, у результаті якого був ліквідований російський "воєнкор" і пропагандист Владлен Татарський.

20 серпня у Підмосков'ї підірвали джип Дар'ї Дугіної - доньки відомого російського "філософа" і путінського пропагандиста Олександра Дугіна. Вона загинула на місці.

Вас також можуть зацікавити новини: