Такі інциденти трапляються виключно на військових об’єктах Російської Федерації, зазначив речник ГУР.

Усі інциденти "бавовни" на території Росії будуть продовжуватись, але це стосується виключно військових об’єктів на території країни-агресора. Про це заявив речник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону, коментуючи питання про причетність ГУР до подій, які відбувались днями в російському місті Тула.

"Ми не можемо ані підтвердити, ані спростувати, але ці удари будуть продовжуватись. Кирило Буданов (очільник ГУР – ред.) сказав абсолютно зрозумілу стратегію, і війна для держави-агресора має бути перенесена на її територію. Якщо ми говоримо про Тулу, то там, напевне, менше повинні думати про пряники і самовари, а більше про те, як власне зупинити цю російську геноцидну війну проти України", – акцентував Юсов

Він додав, що інциденти, які відбуваються на території РФ, стосуються тільки військових об’єктів.

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"Хочемо ще раз наголосити, що всі інциденти бавовни, гуркіт, невпізнані летальні об’єкти, які трапляються на території держави-агресора, трапляються виключно з військовими об’єктами, які задіяні в цій злочинній геноцидній війні проти України", – підкреслив Юсов.

Представник ГУР зауважив, що було б дивно, коли Росія нападає на незалежну Україну, а для неї нічого не змінюється.

"Змінюється. І це сьогодні відчувається на все більших відстанях, і далі буде продовжуватись", – констатував Юсов.

Атаки по Росії

21 січня стало відомо про атаку на російський завод "Щегловський вал" у місті Тула, де збирають зенітно-ракетні комплекси "Панцир-С". У ЗМІ зазначали, що це була "планова робота Головного управління розвідки Міноборони України".

Раніше очільник ГУР МО України Кирило Буданов зазначав, що війна має бути перенесена на територію Росії, оскільки, чим ширше будуть операції там – тим краще. Водночас, він підкреслював: "ми не працюємо такими методами, якими працює РФ, тому порівнювати це абсолютно неправильно".

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