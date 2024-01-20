У ЗМІ пишуть про збиття дрона в Орловській області РФ, в Міноборони кажуть, що збили БПЛА над Смоленською.

Вечір суботи, 20 січня, в Росії видався неспокійним, повідомляється про атаку дронів. У Тульській області РФ пролунали вибухи.

"У ніч на неділю жителі Тульської області повідомили про потужний хлопок. За інформацією місцевих жителів, він був чутний на вулиці Вільямса і Хворостухіна, а також в районі Зеленбуду і мікрорайону Лівобережний", – пише один з тульських телеграм-каналів.

Ще один паблік повідомляє, що вибухи були чутні в Криволуччі і Кирієвському.

"Пролетарський район. Щойно небо залилося помаранчево-червоним світлом, (як спалах, тільки повільно і дуже яскраво), а після був хлопок", – йдеться в повідомленні.

Примітно, що раніше в тульських ЗМІ писали, що в сусідній Орловській області був збитий безпілотник.

Тим часом в Міноборони РФ відзвітували про збиття дрона в Смоленській області.

"20 січня близько 23.50 мск припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку із застосуванням безпілотного літального апарату літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації. Черговими засобами ППО безпілотний літальний апарат знищений над територією Смоленської області", – сказано в повідомленні.

"Бавовна" в Росії: інші новини

20 січня губернатор Бєлгородської області РФ заявив про атаку дрона. За його словами, була пошкоджена лінія газопостачання. Ніхто не постраждав.

Раніше дрони атакували нафтобазу у Клинцях Брянської області РФ. За даними джерела УНІАН, атаку організувало Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

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