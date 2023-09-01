Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що війна має бути перенесена на територію агресора.

Війна має бути перенесена на територію Росії, оскільки, чим ширше будуть операції там – тим краще.

Про це в інтерв'ю Наталії Мосейчук заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, відповідаючи на питання про те, як він ставиться до перенесення війни на територію РФ і чи не залишиться Україна без підтримки через це.

"Відмінна ідея, як на мене. Ми не працюємо такими методами, якими працює РФ, тому порівнювати це абсолютно неправильно. Війна має бути перенесена на іншу територію, якою зрозуміло для нас є РФ та інші їх території, де знаходиться їх вплив", – сказав Буданов.

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Інтерв'ю Буданова

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що удар по аеродрому в Пскові, в результаті якого були знищені та пошкоджені кілька літаків Іл-76, був нанесений з території Росії.

Він також зазначив, що Росія захоче взяти реванш навіть після перемоги України у війні.

За його словами, РФ може мобілізувати 450 тисяч осіб, але цього не варто сильно боятися. Він зазначив, що чим більше хвиль мобілізації проводить Росія, тим нижча якість мобілізованих.

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