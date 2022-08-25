За вчора було здійснено близько 200 авіавильотів.

Біля кордонів України знаходиться 400 ворожих бойових літаків та 360 вертольотів. За останню добу сили ППО збили шість російських безпілотників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, навколо кордонів України знаходиться угруповання ворожих бойових літаків, яке налічує понад 400 одиниць. Також налічується 360 вертольотів, з яких понад 150 є ударними.

Як розповів Ігнат, за останню добу зафіксовано велику авіаційну активність ворога – за вчора було здійснено близько 200 авіавильотів. Противник здебільшого застосовував бомбардувальники Су-22М3, які носять ракети Х-22. Протягом останньої доби ворог випустив з авіаційних платформ 8 таких ракет по різних областях України.

"За останню добу нашим силам ППО вдалось збити два ворожих бойових вертольоти. Також було знищено шість безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня", - повідомив Ігнат.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Жданов розповів, наскільки складно збивати російські ракети С-300.

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