Однак США поки що відмовлялися надавати Україні інформацію про потенційні цілі всередині самої Росії.

Під час операції ураження ракетами "Нептун" російського крейсера "Москва" в Чорному морі, українська сторона отримала розвідувальну інформацію від Сполучених Штатів.

Про це повідомили телеканалу CNN джерела в оборонному відомстві США, знайомі із ситуацією.

"Українські сили, помітивши російський військовий корабель у Чорному морі, зв’язалися зі своїми американськими контактами, аби підтвердити, що це насправді крейсер "Москва". З американського боку відповіли, що це саме той корабель, і надали розвіддані про його місцезнаходження", - повідомили джерела.

При цьому не уточнюється, чи знали в той момент у Сполучених Штатах, що українська сторона готує удар по крейсеру. Як підкреслили співрозмовники, ЗСУ приймали рішення про це самостійно, США не були причетні до нього.

Цей епізод відображає дедалі більшу позицію адміністрації Байдена, коли мова йде про обмін розвідувальними даними з Україною. Але це також викликає питання про те, які червоні лінії для США та Росії, коли йдеться про військову підтримку США Україні.

Однак є чіткі межі того, чим діляться США, повідомили кілька джерел.

Наприклад, США поки що відмовлялися надавати Україні інформацію про потенційні цілі всередині самої Росії. І хоча розвідувальні дані США про переміщення російських військ в Україні можуть включати такі деталі, як транспортні засоби та типи персоналу в певному місці, США не надали Україні розвідувальні дані про місцеперебування конкретних російських військових лідерів, зазначають чиновники.

"Ми не надаємо розвідувальних даних про розташування вищих військових керівників на полі бою і не беремо участі в рішеннях щодо націлювання українських військових", - заявив прес-секретар Пентагону Джон Кірбі.

Як відомо, 14 квітня в Чорному морі затонув ракетний крейсер "Москва" - флагман Чорноморського флоту РФ. Генштаб ЗСУ заявив, що крейсер був уражений двома протикорабельними ракетами типу "Нептун" українського виробництва. В Росії заперечували цей факт, однак у Пентагоні згодом підтвердили інформацію української сторони.

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