Заклики завчасно надати Україні безпекові гарантії не спрацювали, зазначив Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що наша країна потребує більших обсягів військової підтримки.

Про це йшлося в його інтерв'ю німецькій газеті Die Zeit.

Так, відповідаючи на питання про те, чи вчасно надходить військова підтримка від партнерів, зокрема, США та Німеччини, Зеленський зазначив:

"Це хороше питання. Але його треба трохи розширити. Ще місяці тому, коли вторгнення не було, всі бачили, що вторгнення можливе. Війська стояли на нашому кордоні. І я говорив: застосуйте проти Росії такі санкції, щоб у них і думки не було нападати. Цього не зробили. Я говорив: дайте Україні таку підтримку, щоб ми знали, що наша безпека гарантована. Цього також ж не зробили".

Він акцентував, що тепер, коли вторгнення відбулося і російські війська руйнують українські міста і вбивають мирних людей, Україна отримає військову підтримку, утім - недостатньо.

"Розумієте? Вони убивають навіть біженців. Їхні ракети бʼють по житлових будинках, по університетах, по церквах. Це варварство. І так, ми отримуємо зброю. Але очевидно, що потребуємо більшого, оскільки варварство не зупиняється", - наголосив він.

Вас також можуть зацікавити новини: