Херсонський колаборант Кирило Стремоусов на тлі анонсованого контрнаступу ЗСУ на півдні утік в Росію.
Про це повідомляє громадський активіст і блогер Сергій Стерненко.
Останніми днями Стремоусов активізував свою присутність в сепаратистських і російських медіа, записуючи відео нібито зі свого робочого кабінету.
У роликах колаборант стверджує, що контрнаступ ЗСУ та знищення логістики РФ ніяк не вплине на окупацію регіону, і що Росія у Херсонській області "назавжди".
Однак, за словами Стерненка, вигляд з вікон, на тлі якого писав ролики "гауляйтер", виходить на Благовіщенський собор у Воронежі й місцевий технікум будівельних технологій.
Сам Стремоусов у цей час перебував в воронезькому готелі Marriott, що розміщений навпроти собору.
Війна в Україні: актуальні дані
29 серпня в командуванні ЗСУ офіційно заявили про початок контрнаступу військових в Херсонській області. Просування українських сил супроводжується руйнуванням логістики росіян на окупованих територіях.
Україна тримає в тиші успіхи з деокупації районів, а Росія заявляє, що контрнаступ ЗСУ було придушено в той же день ввечері.
Станом на 30 серпня ЗСУ відбили атаки ворога на п'яти напрямках – на Харківському, Слов'янському, Бахмутському, Авдіївському та Південнобузькому. На деяких ділянках під Авдіївкою тривають артилерійські обстріли.
Разом з початком контрнаступу ЗСУ Росія знову вдарила по цивільних в Миколаєві. Вранці, 30 серпня, противник вдарив по Запоріжжю.