Стремоусов записує ролики з місцевого готелю у Воронежі.

Херсонський колаборант Кирило Стремоусов на тлі анонсованого контрнаступу ЗСУ на півдні утік в Росію.

Про це повідомляє громадський активіст і блогер Сергій Стерненко.

Останніми днями Стремоусов активізував свою присутність в сепаратистських і російських медіа, записуючи відео нібито зі свого робочого кабінету.

Відео дня:

У роликах колаборант стверджує, що контрнаступ ЗСУ та знищення логістики РФ ніяк не вплине на окупацію регіону, і що Росія у Херсонській області "назавжди".

Однак, за словами Стерненка, вигляд з вікон, на тлі якого писав ролики "гауляйтер", виходить на Благовіщенський собор у Воронежі й місцевий технікум будівельних технологій.

Сам Стремоусов у цей час перебував в воронезькому готелі Marriott, що розміщений навпроти собору.

Війна в Україні: актуальні дані

29 серпня в командуванні ЗСУ офіційно заявили про початок контрнаступу військових в Херсонській області. Просування українських сил супроводжується руйнуванням логістики росіян на окупованих територіях.

Україна тримає в тиші успіхи з деокупації районів, а Росія заявляє, що контрнаступ ЗСУ було придушено в той же день ввечері.

Станом на 30 серпня ЗСУ відбили атаки ворога на п'яти напрямках – на Харківському, Слов'янському, Бахмутському, Авдіївському та Південнобузькому. На деяких ділянках під Авдіївкою тривають артилерійські обстріли.

Разом з початком контрнаступу ЗСУ Росія знову вдарила по цивільних в Миколаєві. Вранці, 30 серпня, противник вдарив по Запоріжжю.

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