Бойовики упродовж минулої доби двічі порушили встановлений режим припинення вогню, поранено українського воїна.
Про це йдеться в ранковому зведенні ООС у вівторок, 29 червня.
Ворог відкривав вогонь біля Водяного та Новотошківського. Застосовувалися автоматичні станкові й підствольні гранатомети, а також стрілецька зброя.
"Внаслідок ворожого вогню один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав кульове поранення. Воїну оперативно надали домедичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров’я пораненого – важкий", - йдеться у зведенні.
Станом на 7:00 вівторка бойовики один раз порушили перемир'я - стріляли біля Невельського.
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