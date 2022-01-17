Причиною загоряння називають проблеми з електрокомунікаціями.

На трасі біля села Ароматне, що у Білогірському районі окупованого Криму, загорівся бронетранспортер російської армії.

Відео очевидців з’явилися у місцевих Telegram-каналах.

Густий сірий дим з техніки помітили автомобілісти, які рухалися трасою "Таврида". Чоловіки подіставали телефони й почали знімати, свідки не приховували своїх емоцій.

"Нічого собі. Не знаю, можна їхати чи ні. Танк! Горить танк!" - заявив на камеру один з водіїв. Щоправда, полум’я охопило не танк, а бронетранспортер.

У мережі пишуть, що БТР рухався у бік Керчі. Окупантам вдалося покинути транспорт, рятувальники вже ліквідували полум’я. На місце події викликали поліцію.

Причиною загоряння називають проблеми з електрокомунікаціями.

Як повідомили у рятувальній службі місцевим ЗМІ, у результаті події постраждалих немає. Загоряння військової техніки сталося о 12:35, вже за півгодини вогонь загасили.

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