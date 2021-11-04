Росія окупувала український Крим, ввівши на півострів своїх військових і організувавши в березні 2014 року псевдореферендум.

У мережі висміяли кортеж президента РФ Володимира Путіна, який продезінфікували зі спеціальних балонів під час візиту окупованого Криму.

Кадр у Twitter опублікувала українська блогерка під нікнеймом RoksolanaКрымUA.

У коментарях користувачі подивувалися, чому Путін так переймається дезінфекцією транспорту, адже глава Кремля повністю вакцинований російською вакциною "Спутник-V".

Блогерка звернула увагу на максимальну соціальну дистанцію між учасниками зібрання та Путіним на тому ж заході. При цьому охорона російського президента була без масок.

"Сто метрів дистанція. Усі в масках, крім молі (Путіна – УНІАН) та охорони. А що з охороною? Чому без намордника?" – звернулася блогерка.

Кремлівських пропагандистів теж не допустили до Путіна з міркувань карантинної безпеки.

Путін у Криму

Як повідомляло російське агентство ТАСС, Путін у четвер бере участь у заходах в окупованому Севастополі з нагоди російського свята Дня народної єдності. Сьогодні Путін заявив, що окупований Крим і Севастополь "назавжди будуть з Росією".

Окупація Росією Криму

Росія окупувала український Крим, ввівши на півострів своїх військових і організувавши в березні 2014 року псевдореферендум про його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловилися за приєднання Криму до РФ.

18 березня 2014 року в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнали анексію Криму і ввели санкції проти Росії.

Верховна Рада офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року.

Автор: Віолетта Орлова