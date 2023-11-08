Поки не зрозуміло, чи Чехія офіційно передала техніку, чи це самостійна закупівля озброєння з боку України.

Чеська реактивна система залпового вогню (РСЗВ) Striga вже в Україні. Зброю помітили на полі бою безпосередньо "в роботі".

Вона знаходиться в розпорядженні 61-ої бригади ЗС України. Відповідне відео показали військові у Facebook.

"Нехай кожен постріл нагадає вам, що мир і безпека - це наша найвища цінність", - йдеться в дописі бригади.

Поки не зрозуміло, чи уряд Чехії передав зброю в рамках одного з пакетів допомоги, чи це самостійна закупівля озброєння Україною.

РСЗВ Striga - покращена версія радянської розробки БМ-21 "Град". Серед виразних відмінностей цієї зброї - нове двовісне шасі, а також ряд технічних покращень. Установки стріляють снарядами 122-мм калібру.

Пентагон уточнив, скільки РСЗВ має Україна

У вересні 2023 року глава Пентагону Ллойд Остін уточнив, скільки РСЗВ отримала на озброєння Україна в рамках пакетів допомоги від союзників. Йдеться про кількість у 26 установок. Зокрема, від США надходили HIMARS, від Британії - M270, від Німеччини - MARS II.

Також у квітні Київ вперше отримав від США 155-мм гаубиці М777, нагадав Ллойд Остін.

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