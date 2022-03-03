Вже восьмий день в Україні йде війна, розв'язана РФ.

Радник міністра МВС Вадим Денисенко заявив, що за вісім днів війни політика Кремля змінилася. Якщо раніше президент РФ був упевнений, що йому вдасться захопити Україну за 1-2 дні, то зараз він вже розуміє, що у російської армії великі втрати.

"Вчора він був змушений сказати про те, що у нього вже 500 смертей. Він забув просто один нулик додати. Через тиждень він вже буде змушений визнавати не п'ять, а десять тисяч смертей. Він буде змушений визнати, що тут застряг, а його народ – гине. А там - в Росії народ починає бідніти через економічні санкції", - сказав Денисенко.

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