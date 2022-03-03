Вадим Денисенко висловився про російські втрати / УНІАН
Радник міністра МВС Вадим Денисенко заявив, що за вісім днів війни політика Кремля змінилася. Якщо раніше президент РФ був упевнений, що йому вдасться захопити Україну за 1-2 дні, то зараз він вже розуміє, що у російської армії великі втрати.
"Вчора він був змушений сказати про те, що у нього вже 500 смертей. Він забув просто один нулик додати. Через тиждень він вже буде змушений визнавати не п'ять, а десять тисяч смертей. Він буде змушений визнати, що тут застряг, а його народ – гине. А там - в Росії народ починає бідніти через економічні санкції", - сказав Денисенко.