Він підкреслив, що у разі нападу прорив ворожих військ до Києва малоймовірний.

На території Білорусі не спостерігається активності ворожих військ, яка б свідчила про ймовірність нападу на Україну в кінці січня й у лютому. Таку думку висловив військовий експерт Сергій Грабський в ефірі інформаційного телемарафону.

"Уважно відслідковуючи динаміку, яка спостерігається на сьогодні, ми не бачимо різкого або постійного зростання кількості підрозділів Російської Федерації або нарощування бойових можливостей білоруської армії, які свідчили б про те, що вони вже на кінець січня можуть почати якісь дії", - розповів він.

Експерт підкреслив, що на сьогодні немає жодної активності, яка б свідчила про вірогідність наступу навіть у лютому. На його думку, у разі нападу прорив ворожих військ до Києва малоймовірний.

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"І в інженерному, і в оперативному плані ця територія і наші війська підготовлені значно краще й противник отримає гідну відсіч", - зазначив Грабський.

Роль Білорусі у війні проти України

Нещодавно Росія перекинула до Білорусі додаткові підрозділи мобілізованих резервістів.

У британській розвідці зазначили, що Білорусь зіграла ключову роль у сприянні наступу Росії на Київ з 24 лютого, однак наразі навряд чи білоруські війська та російські підрозділи, які проводять навчання, становлять силу, здатну здійснити новий успішний наступ на північ України.

Також речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко повідомив, що ситуація на кордоні з Білоруссю залишається незмінною та повністю контрольованою.

17 грудня в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України заявили, що наразі Білорусь не готова до повноцінної участі в наземній операції проти України.

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