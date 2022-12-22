Така "співпраця" може вказувати на те, що військова система самої Росії вже не справляється з оголошеною Путіним мобілізацією.

Білоруські військові займаються навчанням "частково мобілізованих" окупантів.

19 грудня президент Путін вирушив до Мінська, щоб провести переговори з Лукашенком. Обговорення президентів включало розмову про "єдиний оборонний простір", зазначає британська розвідка.

"Хоча Росія і Білорусь широко висвітлюють розгортання російських підрозділів в Білорусі, збройні сили Білорусі, ймовірно, недавно взяли на себе важливу, але обережнішу роль у навчанні тисяч нещодавно мобілізованих російських резервістів", - вважають західні аналітики.

На думку розвідки, ймовірне використання білоруських інструкторів є спробою частково заповнити нестачу російських військових інструкторів, багато з яких дислоковані в Україні або вже були ліквідовані.

Така "співпраця" може вказувати на те, що військова система самої Росії вже не справляється з оголошеною Путіним мобілізацією.

"Хоча Росія і Білорусь мають великий досвід військового співробітництва, навчання мобілізованих російських військовослужбовців білорусами відіграє протилежну роль. Росія традиційно вважала, що білоруські сили поступаються російським силам, і їхнє використання у ролі інструкторів є ознакою перенапруги російської військової системи", - йдеться в звіті британської розвідки.

Мобілізація в Росії

Путін оголосив про часткову мобілізацію у вересні 2022 року у відповідь на гучну поразку під Харковом. Вже через місяць в Росії відзвітували про взяття на службу до 300 тисяч осіб.

Але попри усі заяви російських чиновників, прихована мобілізація в країні-агресорці триває.

На думку військових і західних аналітиків, Путін готує ще один великий наступ взимку, для цього навчає сотні тисяч мобілізованих.

The New York Times раніше писав з посиланням на джерела, що Путін готовий втратити у війні і 300 тисяч своїх військових, аби досягти мети зі захоплення всієї України.

Разом з тим в Інституті вивчення війни зазначають, що людський ресурс у РФ не гумовий. Кремль навряд чи вдасться призвати понад мільйон людей в окупаційні війська, тому що навіть попередні хвилі мобілізації проходили з великими труднощами, в тому числі були проблеми з забезпеченням.

Навчальний потенціал агресора також зменшився після 24 лютого, адже багато інструкторів брали участь у бойових діях і були ліквідовані.

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували вже понад 100 тисяч окупантів.

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