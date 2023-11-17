Встановлено, скільки наразі військових та цивільних українців перебувають у російському полоні.

Комісія з питань встановлення факту полону представила проміжні підсумки роботи, відповідно до яких у російському полоні перебуває 4 тисячі 337 українців.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Зокрема, під головуванням віце-прем’єр-міністра Ірини Верещук відбулася міжвідомча нарада щодо роботи Комісії.

"На сьогодні проведено 8 засідань Комісії. За їх результатами встановлено факт позбавлення волі щодо 4337 осіб (3574 військових та 763 цивільних)", - йдеться в повідомленні.

Також сказано, що за результатами засідань Комісії відповідні дані вносяться до Єдиного реєстру осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України. Адміністратором цього Реєстру визначено Національне інформаційне бюро, яке належить до сфери управління Мінреінтеграції.

Разом із тим, за результатами роботи Комісії Мінреінтеграції здійснює виплати одноразової та щорічної державної грошової допомоги.

"З початку поточного року вже виплачено 422 мільйони гривень звільненим з полону, а також родинам військовополонених, цивільних заручників і політвʼязнів", - йдеться в повідомленні.

Переговори про обмін полоненими - новини

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2023 року начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов повідомив, що Росія створює певні труднощі для обміну полоненими за принципом "всіх на всіх".

У жовтні 2023 року видання The Washington Post писало, що Україна і Росія, які стали заклятими ворогами і ведуть кровопролитну війну, примудряються домовлятися з кількох основних гуманітарних питань: обмін військовополоненими і тілами загиблих солдатів, прохід суден з чорноморських портів України і повернення українських дітей з Росії.

У деяких випадках Москва і Київ вдаються до послуг посередників, у тому числі Туреччини, Катару, Об'єднаних Арабських Еміратів, Саудівської Аравії, Ватикану, Міжнародного Комітету Червоного Хреста. Але в основному військові переговори ведуться безпосередньо, окремими представниками, в тому числі в ході жорстких і неприємних особистих зустрічей на українсько-російському кордоні і в Стамбулі, а також телефонних розмовах, як стверджують деякі українські чиновники, які беруть участь в обговореннях. Жодна зі сторін не прагне афішувати існування цих "чорних каналів".

Вас також можуть зацікавити новини: