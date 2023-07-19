В червні він написав своїм батькам, що у в’язниці.

Журналіста УНІАН Дмитра Хилюка, який є заручником російської держави, перемістили в одну з в'язниць Володимирської області за кілька сотень кілометрів на схід від Москви.

Репортери без кордонів повідомили, що, згідно з останньою інформацією, викрадений журналіст живий.

"Попри те, що російська влада заперечує, що утримує його в полоні, організація має докази, які підтверджують, що він був насильно викрадений та вивезений до в'язниці на схід від Москви", - наголошують в організації.

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За їх інформацією, журналіст УНІАН покинув СІЗО № 2 у Новозибкові, невеликому містечку Центральної Росії, неподалік кордону з Білоруссю та Україною, приблизно 13 травня 2023 року.

"Він перебував у цій в'язниці більше року без жодних правових підстав, що задокументовано нашою організацією за допомогою кількох неопублікованих свідчень, які підтверджують його затримання", - сказано в повідомленні.

За даними РБК, після цього журналіста вивезли в одну з в'язниць Володимирської області, розташовану за кілька сотень кілометрів на схід від Москви. Також зазначають, що він написав повідомлення своїй родині на початку червня: "Я в порядку. Я вас люблю. Повідомте УНІАН, що я у в'язниці".

"Утримуючи цього українського журналіста, який не скоїв жодного злочину, у в'язниці, Росія продовжує зневажати Женевську конвенцію. Використання цивільних осіб як військової здобичі для "вибивання" інформації або "промивання мізків" доповнює довгий список звірств, скоєних з початку війни. Дмитро Хилюк зараз є державним заручником. Він має бути звільнений беззаперечно", - зазначає керівник відділу розслідувань Репортерів без кордонів Арно Фроже.

В повідомленні сказано, що у Володимирській області нараховується 14 слідчих ізоляторів. Згідно з інформацією РБК, Дмитра Хилюка утримують або у виправній колонії №7 (ВК-7) неподалік від Коврова, або у виправній колонії №6 (ВК-6) в Мелехово.

"Остання є в'язницею суворого режиму з огидною репутацією. В останні роки вона стала сумнозвісною через перебування в ній Олексія Навального, одного з головних опонентів Володимира Путіна", - сказано в повідомленні.

В РБК зазначають, що присутність українських полонених у ВК-7 підтвердили двоє військових, які перебували там в ув'язненні і були нещодавно звільнені, але вони нічого не знали про Хилюка. Згідно з їхніми свідченнями, там утримується щонайменше 300 українських військових та цивільних осіб.

"Умови утримання там, безсумнівно, не такі суворі, як у ВК-6, але один з опитаних військових повідомив про кілька випадків укусів собак, катування електричним струмом та утримування без їжі, що може призводити до втрати свідомості ув'язнених. Близько 15 осіб тісняться в камерах, розрахованих на вісьмох. Українці не мають жодного контакту з російськими в'язнями, приблизно кожні два місяці їх переводять в іншу камеру. Єдине заняття, яке їм нав'язують, читання пропагандистських книг, що змальовують Україну як нацистський режим, або співання російських патріотичних пісень", - сказано в повідомленні.

Більшість полонених вважаються "свідками", їм не висувають жодних офіційних звинувачень і вони не мають доступу до адвоката. За інформацією РБК, ширяться розмови, що українців "незабаром обміняють".

Викрадення росіянами Хилюка - що відомо

В Україні справу щодо зникнення журналіста УНІАН Дмитра Хилюка передано до СБУ. Він вже понад рік перебуває в російському полоні.

Група 1+1 media звернулася до міжнародної професійної спільноти та правозахисних комʼюніті з проханням посприяти визволенню з російського полону Хилюка, а також усіх цивільних заручників, яких РФ незаконно утримує від початку повномасштабної війни в Україні.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що неодноразово під час контактів з російською стороною порушував питання повернення до України викраденого російськими військовими журналіста УНІАН Дмитра Хилюка.

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