У противника є завдання з окупації Куп'янська повною мірою, розповів Федоренко.

Російські окупанти навряд чи зможуть захопити місто Куп'янськ Харківської області до Нового року. Про це заявив командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади імені отамана Сірка Юрій Федоренко у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна.

"На початку листопада їм не вдалося виконати завдання. Звісно, для противника є завдання з окупації Куп'янська повною мірою. Чи вдасться противнику до кінця року реалізувати це завдання? На моє переконання - ні", - сказав Федоренко.

За його словами, дуже багато чого залежить від постачання зброї та боєприпасів.

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"На сьогоднішній день не може бути вдосталь боєприпасів та зброї. Але тим не менше, противнику є чим бити. І дуже багато залежить ввід того, які додаткові сили та засоби противник буде використовувати на Куп'янщині, як буде поповнювати втрати в артилерії, броньованій техніці та особовому складі", - пояснив військовий.

Війна в Україні - ситуація на Харківському напрямку

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти продовжують тиснути на Харківському напрямку. Наприкінці жовтня начальник Куп’янської міської військової адміністрації Андрій Беседін заявив, що ворог вже знаходиться за 2,5−3 кілометри від міста Куп’янськ.

"Є питання виходу до річки Оскіл на певних ділянках, а також підходу та близькості до самого міста Куп’янськ. Зараз ми бачимо цю відстань - 2,5−3 км від кордонів міста", - сказав Беседін. За даними голови МВА, окупанти максимально тиснуть на напрямку і мають локальні успіхи.

"Лінія фронту дуже близько, фактично вся зброя, яка є у ворога, дістає до центральних частин міста, в тому числі танки", - підкреслив він. Беседін додав, що евакуація з міста продовжується, "ми доводимо людям, що це фактично останній шанс виїхати з громади".

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