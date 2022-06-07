Також у Центрі протидії дезінформації застерігають від маніпуляцій, до яких вдається російська сторона.

Російські ЗМІ поширюють фейки, начебто СБУ цілодобово стежить за громадянами України.

Про це в Телеграм повідомляє Центр протидії дезінформації Ради національної безпеки та оборони.

"ЗМІ РФ повідомили про те, що "у Маріуполі було знайдено щоденник офіцера СБУ із кодами для кіберстеження". Пропагандисти запевняють, що "ця інформація могла бути використана СБУ для цілодобового стеження за населенням України та для доступу до особистих даних та листування абонентів", однак це не відповідає дійсності", - йдеться у повідомленні

Також у Центрі протидії дезінформації застерігають від маніпуляцій, до яких вдається російська сторона.

Зокрема, перший заступник постпреда РФ при ООН Дмитро Полянський заявив, що "Росія готова слухати правду, але йде від неї саме Євросоюз".

Так він прокоментував висловлювання голови Європейської Ради Шарля Мішеля, який під час засідання Ради Безпеки щодо України закликав "вислухати правду".

Окрім цього роспропаганда поширює відверту дезінформацію, намагаючись створити із збройних сил Росії образ "миротворців".

Так, Міноборони Росії видає повідомлення на кшталт: "російські сапери розмінують сільгоспугіддя та об’єкти сільськогосподарського призначення на Луганщині".

Як відомо, у тимчасово захопленому Маріуполі ворог поширює фейки, щоб спровокувати антиукраїнські настрої.

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