Щодо контрнаступу ЗСУ у Херсонській області Бернз зазначив, що "не став би недооцінювати можливості і мужність українців".

Росія заплатить "дуже високу ціну" за розпочату проти України війну.

Про це заявив у четвер директор ЦРУ Білл Бернз, цитує CNN.

"Я думаю, якщо ви зараз зробите крок назад, то важко буде побачити у цьому послужному списку війни – послужному списку Путіна – щось інше, крім провалу", - сказав Бернз. Відео дня

Війна ж завдає непоправної шкоди економіці Росії та поколінням росіян.

"Росія заплатить дуже високу ціну, я думаю, протягом тривалого періоду часу", - сказав він.

Щодо контрнаступу ЗСУ у Херсонській області Бернз зазначив, що "не став би недооцінювати можливості і мужність українців".

Війна в Україні: актуальні дані

Російські війська зосередили спроби захопити Донбас. Протягом минулої доби ворог щільним вогнем атакував прифронтові села в Донецькій області та у Харківській області.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без змін. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів по Україні з повітряного простору та території республіки Білорусь.

Тим часом аналітики з Інституту вивчення війни констатують успіх наступальних дій ЗСУ під Харковом. За їхніми даними, захисники просунулися не менш як на 20 км в бік Куп’янська.

Про звільнення понад 20 населених пунктів на Харківщині прозвітували й у Генштабі. За офіційною інформацією, українські захисники "вклинились в оборону" противника вглиб на 50 км.

На Слов’янському напрямку деокуповано село Озерне, на Краматорському ЗСУ покращили тактичне становище – просунулися углиб на 2 км.

Всього нашими військами звільнено 700 квадратних кілометрів.

В Херсонській області, кажуть у британській розвідці, ЗСУ уповільнюють здатність росіян розгортати операційні резерви і поповнювати запаси на півдні. Міноборони РФ підтверджує певний успіх українських сил на цьому напрямку.

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували вже 51 250 окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.

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