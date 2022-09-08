Радник керівника ОП вважає дивними пропозиції певних діячів стати посередниками між Україною та Росією.

Колишній канцлер Німеччини Ангела Меркель і екс-прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі не мають довіри і авторитету, аби бути посередниками у переговорах між Україною і Росією.

Про це радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк повідомив у мікроблозі Twitter.

"Дивні пропозиції певних діячів стати посередниками між Україною та Росією варто розглядати як спробу використати тему України для реанімації імені у своїх країнах. Будь-який посередник мусить мати довіру, авторитет, актуальність. Ані Берлусконі, ані Меркель цього точно не мають. Щоб що?", - наголосив Подоляк. Відео дня

Війна в Україні: актуальні дані

Російські війська зосередили спроби захопити Донбас. Протягом минулої доби ворог щільним вогнем атакував прифронтові села в Донецькій області та у Харківській області.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без змін. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів по Україні з повітряного простору та території республіки Білорусь.

Тим часом аналітики з Інституту вивчення війни констатують успіх наступальних дій ЗСУ під Харковом. За їхніми даними, захисники просунулися не менш як на 20 км в бік Куп’янська.

Про звільнення понад 20 населених пунктів на Харківщині прозвітували й у Генштабі. За офіційною інформацією, українські захисники "вклинились в оборону" противника вглиб на 50 км.

На Слов’янському напрямку деокуповано село Озерне, на Краматорському ЗСУ покращили тактичне становище – просунулися углиб на 2 км.

Всього нашими військами звільнено 700 квадратних кілометрів.

В Херсонській області, кажуть у британській розвідці, ЗСУ уповільнюють здатність росіян розгортати операційні резерви і поповнювати запаси на півдні. Міноборони РФ підтверджує певний успіх українських сил на цьому напрямку.

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували вже 51 250 окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.

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