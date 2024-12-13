На озброєнні - 25-міліметрова автоматична артилерійська установка Bushmaster і два 12,7 мм кулемети.

Військові моряки показали, як проходить служба на одному з патрульних катерів класу "Айленд" (Island), який Україні передали США.

Як повідомили у Військово-морських силах ЗС України, ВМС отримали патрульні катери типу "Айленд" від Сполучених Штатів Америки ще до повномасштабного вторгнення. Під час бойових чергувань військовослужбовці часто стикаються з повітряними цілями ворога та знищують "Шахеди".

Йдеться, що на озброєнні катери мають 25-міліметрову автоматичну артилерійську установку Bushmaster і два 12,7 мм кулемети. Екіпаж катера: дев'ять бійців та пес на прізвисько "Полковник". Моряки розповіли Армія TV, що цей кумедний невеличкий собака відповідає за гарний настрій екіпажу. На відео він демонструє, як вміє давати лапку та "контролює" дотримання порядку на борту. Йдеться, що він з екіпажем майже з початку повномасштабної війни, та у нього ще був завзятий товариш – кіт на прізвисько "Нептун", який, на жаль, більше "не служить".

Відео дня

На відео продемонстровано, як відбувається вихід у море на американських катерах "Айленд" і що робити, коли звучить бойова тривога. Пояснюється, що у кожного моряка поруч зі спальним місцем є обладнання для дихання, пристрій для аварійного залишення приміщення, приміщення оснащені аварійними люками тощо.

"Кожний вихід в море – виклик", - наголошується у сюжеті.

Військові розповідають, що кожне чергування перебувають під загрозою – в повітрі "висять" ворожі дрони тощо. Також вони демонструють, як знищують черговий російський дрон.

"Стається, що ворожі цілі входять у зону нашого ураження, та ми їх успішно ліквідуємо", - розповіли моряки.

Катери "Айленд"

Як повідомляв УНІАН, в листопаді 2019 року до бойового складу ВМС ЗСУ увійшли перші два патрульні катери класу "Айленд", які отримали назви "Старобільськ" та "Слов’янськ". Командувач Військово-морських сил контрадмірал Олексій Неїжпапа тоді заявив, що український флот матиме дивізіон з п’яти патрульних катерів класу "Айленд".

Згодом стало відомо, що в американському місті Балтимор завершився курс допідготовки 5-го екіпажу патрульних катерів. Йшлося, що курс допідготовки під керівництвом іноземних інструкторів тривав 6 тижнів і був проведений на верфі Берегової охорони США.

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