Курс під керівництвом іноземних інструкторів тривав 6 тижнів і проводився на верфі Берегової охорони США.

В американському місті Балтимор завершився курс допідготовки 5-го екіпажу патрульних катерів типу "Айленд".

Про це повідомляє командування Військово-морських сил ЗСУ.

"Курс допідготовки під керівництвом іноземних інструкторів тривав 6 тижнів і був проведений на верфі Берегової охорони США. З української сторони церемонію очолила надзвичайний і повноважний посол України в США Оксана Маркарова. Американську сторону представляв заступник помічника командувача Берегової охорони США Джеймс Найт", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що додаткову підготовку екіпажі проходили безпосередньо на тих катерах типу "Айленд", на яких будуть в подальшому нести службу і надходження яких відбудеться найближчим часом.

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Як повідомляв УНІАН, в листопаді 2019 року до бойового складу ВМС ЗСУ увійшли перші два патрульні катери класу "Айленд", які отримали назви "Старобільськ" та "Слов’янськ". Ці катери вже успішно виконують завдання в басейні Чорного моря.

Командувач Військово-морських сил контрадмірал Олексій Неїжпапа заявив, що український флот матиме дивізіон з п’яти патрульних катерів класу "Айленд".

Автор: Тамара Отовська