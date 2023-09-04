Усього цієї ночі зафіксовано пуски 32 "Шахедів".

В ніч проти 4 вересня російські окупанти атакували Одеську та Дніпропетровську області ударними БПЛА "Шахед-136/131".

Як повідомили у Повітряних силах, запуск дронів-камікадзе відбувався з південного та південно-східного напрямку (мис Чауда, Крим та Приморсько-Ахтарськ, рф).

"Усього зафіксовано пуски 32 "Шахедів", які атакували Одещину та Дніпропетровщину. Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 23 ворожі ударні БпЛА. Застосовано винищувальну авіацію, зенітні ракетні війська та підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України", – йдеться в повідомленні.

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Удар по Україні 4 вересня - це треба знати

Цієї ночі російські загарбники атакували Дніпропетровщину безпілотниками. Шість безпілотних літальних апаратів в небі над областю знищили захисники з Повітряного командування "Схід". Водночас є влучення по інфраструктурному об'єкту.

Також Російська Федерація атакувала південь Одеської області. У декількох населених пунктах Ізмаїльського району пошкоджені складські та виробничі будівлі, сільгосптехніка та устаткування промислових підприємств. Через потрапляння уламків виникло декілька загорянь.

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