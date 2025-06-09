Українські захисники роблять все можливе, щоб спинити окупантів.

Російські окупаційні війська мають просування на шляху до Дніпропетровської області, це відбувається завдяки значній перевазі у живій силі.

Про це в інтерв'ю ТСН розповів командир батальйону безпілотних комплексів "Булава" 72 бригади імені Чорних запорожців. На запитання, чи доведеться найближчим часом воювати за Дніпропетровщину, він сказав, що за неї воюють вже давно:

"Це основний пріоритетний напрямок противника, він намагається вийти на адмінкордон. Особливо до 9 травня він робив все, щоб дістатися до адміністративних кордонів, однак ми ефективно нищили його. Щоденно противник зазнавав втрат у понад 100 осіб загиблими та пораненими".

Попри те, що російські бригади "стиралися" об українську оборону, армія Російської Федерації має велику перевагу у живій силі - за словами військового, приблизно 1 український захисник до 10 окупантів.

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"Ми робимо все, щоб противника не пропустити. Вони несуть величезні втрати, але для них жива сила - це виключно ресурс, а для нас це люди, це життя".

Боєць зазначив, що українські сили роблять все можливе, однак російські сили, хоч не так швидко як хотіли, але рухаються вперед.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, раніше російські війська заявили про наступ на Дніпропетровську область. Міністерство оборони Росії повідомило, що підрозділи 90-ї танкової дивізії угруповання "Центр" нібито вийшли на західний кордон "ДНР" і продовжують наступ на території Дніпропетровської області.

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв також заявив у мережі про початок російського наступу у Дніпропетровській області, пояснивши його "небажанням України визнавати реалії на переговорах".

В оперативно-стратегічному угрупованні військ "Хортиця" відповіли, що біля адмінмежі Донеччини та Дніпропетровщини окупантів немає.

У вечірньому відеозверненні президент України Володимир Зеленський повідомив, що наразі найбільш важкі бої ведуться на Покровському напрямку, прикордонні Сумщини та в районах Курської операції.

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