За словами керівника Офісу президента, Україна найбільше потребує боєприпасів калібру 155 мм, ракет ATACMS, безпілотників, засобів радіоелектронної боротьби, літаків F-16, додаткових системи Patriot та ракет до них.

Допомога США збільшує шанси України на перемогу у протистоянні з Росією. Про це в інтерв’ю CNN сказав керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Він подякував Палаті представників Конгресу США за схвалення пакета допомоги Україні на 61 млрд доларів і висловив сподівання, що Сенат якнайшвидше схвалить законопроект.

"Це дуже важливе для нас рішення. Без сумніву, його прийняття збільшує наші шанси на перемогу над агресором, особливо зараз, коли ми бачимо, що Росія готується до нового наступу", – зазначив Єрмак.

Він також висловив вдячність президенту США Джо Байдену та його адміністрації за докладені зусилля, а також всьому американському народу – за підтримку України.

За словами Єрмака, Україна найбільше потребує боєприпасів калібру 155 мм, ракет ATACMS, безпілотників, засобів радіоелектронної боротьби, літаків F-16, додаткових системи Patriot та ракет до них.

"Без цього ми не можемо захистити наші міста й людей. Ми потребуємо поставок цього терміново, бо ціна – життя українців", – наголосив керівник ОП.

Він укотре зазначив, що Росія не зможе окупувати українські території, бо українці мужньо продовжують захищати свої землі до перемоги, а допомога партнерів, зокрема США, робить Україну сильнішою.

Допомога США Україні - останні новини

Напередодні Палата представників Конгресу США схвалила закон про військову і фінансову допомогу Україні. Загальний пакет допомоги передбачає надання 60,84 мільярда доларів.

Ухвалення документа є лише першим етапом затвердження допомоги. Тепер свою згоду має дати Сенат, після чого - президент США Джо Байден.

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