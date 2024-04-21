Зараз Україні найбільше потрібні системи ППО і далекобійна зброя.

Нова допомога від США, яку ось-ось має схвалити Конгрес США, дасть Україні "шанс на перемогу". Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю американському каналу NBC News.

"Я думаю, що ця допомога дійсно зміцнить збройні сили, і ми матимемо шанс на перемогу, якщо Україна дійсно отримає ту систему озброєння, яка нам так потрібна, яка так потрібна тисячам солдатів", – сказав він.

Зеленський висловив сподівання, що Сенат вже наступного тижня дасть свою згоду на законопроект, який у суботу схвалила нижня палата Конгресу.

Відео дня

"Ми хочемо (...) отримати відчутну допомогу для солдатів на передовій якомога швидше — не через шість місяців — щоб вони могли рухатися вперед", — додав він.

За словами президента, Україні зокрема потрібна далекобійна зброя, оскільки наявна зброя не дає ЗСУ змоги бити вглиб російських тилів.

"Нам потрібно [це] і ППО. Це наші пріоритети зараз. (...) Зараз у нас є шанс стабілізувати ситуацію і перехопити ініціативу, тому нам дійсно потрібно мати системи озброєння", – наголосив він.

США за пів-кроку від поновлення поставок зброї Україні

Як писав УНІАН, напередодні Палата представників Конгресу США ухвалила законопроект про військову та фінансову допомогу Україні із загальним кошторисом у понад 60 мільярдів доларів. Цьому передували кілька місяців майже повної зупинки американських військових поставок Україні.

Тепер цей законопроект має схвалити верхня палата Конгресу – Сенат. Але там вже пообіцяли, що не будуть довго тягнути. Президент США Джо Байден теж запевняє, що із нетерпінням чекає цей документ у себе на столі, щоб підписати його.

Вас також можуть зацікавити новини: