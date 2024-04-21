Нова допомога від США, яку ось-ось має схвалити Конгрес США, дасть Україні "шанс на перемогу". Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю американському каналу NBC News.
"Я думаю, що ця допомога дійсно зміцнить збройні сили, і ми матимемо шанс на перемогу, якщо Україна дійсно отримає ту систему озброєння, яка нам так потрібна, яка так потрібна тисячам солдатів", – сказав він.
Зеленський висловив сподівання, що Сенат вже наступного тижня дасть свою згоду на законопроект, який у суботу схвалила нижня палата Конгресу.
"Ми хочемо (...) отримати відчутну допомогу для солдатів на передовій якомога швидше — не через шість місяців — щоб вони могли рухатися вперед", — додав він.
За словами президента, Україні зокрема потрібна далекобійна зброя, оскільки наявна зброя не дає ЗСУ змоги бити вглиб російських тилів.
"Нам потрібно [це] і ППО. Це наші пріоритети зараз. (...) Зараз у нас є шанс стабілізувати ситуацію і перехопити ініціативу, тому нам дійсно потрібно мати системи озброєння", – наголосив він.
США за пів-кроку від поновлення поставок зброї Україні
Як писав УНІАН, напередодні Палата представників Конгресу США ухвалила законопроект про військову та фінансову допомогу Україні із загальним кошторисом у понад 60 мільярдів доларів. Цьому передували кілька місяців майже повної зупинки американських військових поставок Україні.
Тепер цей законопроект має схвалити верхня палата Конгресу – Сенат. Але там вже пообіцяли, що не будуть довго тягнути. Президент США Джо Байден теж запевняє, що із нетерпінням чекає цей документ у себе на столі, щоб підписати його.