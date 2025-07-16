Наразі передача Україні ракет Tomahawk малоймовірна, вважає Валерій Романенко.

В заявах американської преси про можливість передачі Україні ракет великої дальності йшлося про боєприпаси повітряного базування для винищувачів F-16.

Про це розповів Валерій Романенко, авіаексперт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації, в етері на Radio NV. "Вибору особливого немає між ракетою JASSM та Tomahawk. Tomahawk навряд ми отримаємо, це вкрай далека перспектива. Ракети JASSM, які мають дальність від 360 до 980 км, можливо, можна було б розглянути", - зауважив експерт.

Романенко розповів, що в загальній номенклатурі озброєння НАТО немає багатьох типів ракет, які були б схожі на російські.

Відео дня

"Вони пропустили всі російські вдосконалення ракетної зброї. У них немає ані балістичних ракет підвищеної дальності, схожої на комплекс "Іскандер", ані крилатих ракет, здатних летіти на відстань до 2500 км, або на 5500 км, як Х-101", - розповів Романенко, додавши, що росіяни тут випередили, бо вони готувалися до війни, "а НАТО спало у цей час".

Далекобійна зброя: важливі новини

Раніше генерал-майор бундесверу Крістіан Фройдінг повідомив, що перші поставки далекобійних ракет, які Німеччина профінансувала, надійдуть до ЗСУ вже наприкінці липня. Також він зазначив, що згодом йтиметься про "велике тризначне число" цих ракет.

Тим часом у колонці для The Washington Post журналіст Девід Ігнатіус напередодні зазначив, що президент США Дональд Трамп розглядав можливість передачі Україні крилатих ракет великої дальності Tomahawk. Втім, за даними журналістів, наразі ці ракети виключені зі списків допомоги Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: