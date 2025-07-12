Перші ракети, профінансовані Німеччиною, ЗСУ отримають уже до кінця липня.

в Україні підписано угоду про виробництво далекобійних ракет за рахунок фінансування Німеччини, перші поставки для ЗСУ очікуються вже наприкінці цього місяця. Про це в інтерв'ю телеканалу ZDF повідомив генерал-майор бундесверу Крістіан Фройдінг.

За його словами, угоду між українською промисловістю та Міністерством оборони України було підписано нещодавно, а саму програму було ініційовано наприкінці травня.

Він заявив, що перші далекобійні ракети мають надійти на озброєння ЗСУ вже наприкінці липня, а згодом "ітиметься про велике тризначне число".

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При цьому Фройдінг додав, що це значно зміцнить протиповітряну оборону України та її потенціал у найближчі тижні та місяці.

"Нам потрібні системи озброєння, здатні проникати глибоко вглиб російської території та атакувати склади, командні пункти, аеродроми і літаки", - підкреслив він.

Фройдінг додав, що Німеччина "тісно координує дії з партнерами" з питання постачання в Україну нових систем ППО середньої та великої дальності". Вони також "протягом кількох тижнів" ведуть переговори на всіх рівнях про можливе постачання в Україну однієї або двох систем Patriot, які Німеччині доведеться закупити у США.

Зброя для України

Президент США Дональд Трамп планує продавати зброю союзникам по НАТО з умовою, що вони потім поставлять її Україні. За даними співрозмовників Axios, схему запропонували на нещодавньому саміті НАТО, її обговорювали з Україною та європейськими союзниками.

Також раніше повідомлялося, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц обговорював із президентом США Дональдом Трампом питання постачання більшої кількості систем Patriot і ракет до них для України, але остаточне рішення ще не ухвалено.

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