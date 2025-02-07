Їх українська сторона використає на важливих зустрічах наступного тижня для впливу на партнерів.

В Курській області Сили оборони України перейшли в контратаку з використанням бронетехніки, переслідуючи кілька цілей.

Про це сказав директор Defense Express в ефірі телеканалу "Еспресо" Сергій Згурець. Він зазначив, що метою української контратаки є необхідність забезпечити безпеку Суджі як логістичного центру для наших військових.

"Також зберігається і політичний момент", - сказав Згурець. Він зауважив, що на наступному тижні відбудеться 26-те засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн"), а також Мюнхенська безпекова конференція. "Дії в Курській області є одним з елементів військово-політичного резонансу, який використовує українська сторона для впливу на партнерів", - наголосив експерт.

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За його словами, вчора російське Міноборони заявило, що вдалося зупинити українське просування, але все ж наступальні дії ведуться. "Тобто ситуація перебуває в певній динаміці", – наголосив він.

Згурець зазначив, що наша оборона тримається навколо Суджі, на площі до 500 км2. Він сказав, що є північна, західна та східна частина. Зокрема, у північній частині ворог не може просунутися, західна частина - це захист траси від Суджі до міста Суми. При цьому експерт додав, що саме у східній частині зараз відбувається контратака наших військових, аби розширити зону, яка не дозволяє противнику "протискатися до Суджі".

Ситуація в Курській області

За даними Генштабу ЗСУ, за шість місяців Курської операції втрати ворога у живій силі склали близько 39 900 осіб, з яких убитими - понад 16 тис. Українські військові взяли в полон 909 російських військових, значно поповнивши обмінний фонд.

В Генштабі нагадали, що Курська операція почалася, щоб не допустити новий наступ ворога на Сумську і Харківську області і вона й через 6 місяців виконує зазначену функцію.

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