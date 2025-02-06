Під час операції українські сили взяли в полон майже тисячу російських військових.

За шість місяців Курської операції загальні втрати ворога у живій силі склали близько 39 900 осіб, із них - 16 100 – убитими.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Там додали, що українські військові за цей час взяли в полон 909 російських військових, суттєво поповнивши обмінний фонд. Це дозволило повернути додому сотні українських захисників з російського полону.

"Операція Сил оборони України в Курській області РФ почалася 6 серпня 2024 року і триває вже пів року. Вперше за 11 років війни бойові дії були перенесені на територію Росії. Наші війська і надалі утримують сотні квадратних кілометрів "буферної зони" в РФ", - сказано в повідомленні.

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В Генштабі нагадали, що Курська операція почалася, щоб не допустити новий наступ ворога на Сумську і Харківську області і вона й через 6 місяців виконує зазначену функцію. У Генштабі зазначили, що ця операція змусила РФ просити допомоги у КНДР, яка спрямувала на Курщину 12 тис. своїх військових. "Загальні втрати контингенту КНДР склали близько 4 тис. осіб. Із трьох умовних північнокорейських бригад фактично одна знищена, дві - втратили боєздатність. Відтак, на даний час підрозділи з КНДР відведені з лінії фронту", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що було знищено велику кількість ворожої техніки у Курській області, зокрема літак, 3 гелікоптери, 12 засобів ППО, 931 безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня.

Крім того за 6 місяців бойових дій на Курщині відмінусовано у ворога 131 танк, 689 бойових броньованих машин,386 артилерійських систем, 12 одиниць РСЗВ,1164 одиниці автомобільної техніки, 34 одиниці спеціальної техніки.

"Курська операція залишається прикладом раптових асиметричних та успішних дій Сил оборони України, які дають змогу завдати значних втрат переважаючому противнику та перехопити ініціативу на полі бою", - наголосили у Генштабі.

Операція в Курській області

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що російським військам не вдасться витіснити ЗСУ з Курщини, а це впливає на інші ділянки фронту. Зеленський натякнув, що Україна використає ситуацію на Курщині в разі переговорів з РФ.

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