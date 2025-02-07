Українські військові взяли під контроль два населених пункти в районі Суджі.

В Курській області ЗСУ почали нову хвилю механізованих штурмів і просунулися у тилу росіян на південний схід від Суджі.

Про це йдеться у свіжому звіті аналітиків Інституту з вивчення війни (ISW). "Українські сили зайняли позиції на південний захід від Махновки та на північ і схід від Черкаської Конопельки вздовж траси 38К-028 Суджа-Обоянь і взяли Колмаків та Фанасєєвку", – вказано у звіті.

Аналітики деталізували, що українські сили були приблизно чисельністю з батальйон і просунулися вони на 5 км. У огляді наводяться дані російських воєнкорів, які заявили, що ЗСУ атакували з використанням 30-50 одиниць бронетехніки.

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ISW звернув увагу, що в РФ занепокоєні просуванням ЗСУ, оскільки це може загрожувати тиловим районам російського угруповання на південь від Суджі, і ускладнити здатність росіян перекрити українські наземні лінії звʼязку.

Аналітики зазначили, що штурмові дії ЗСУ на Курщині продовжуються, що створює додатковий тиск на дислоковані на кордоні з Україною російські підрозділи.

Ситуація в Курській області

Кілька днів тому президент України Володимир Зеленський заявив, що росіянам не вдасться витіснити ЗСУ з Курщини, а це впливає на інші ділянки фронту. Він натякнув, що ситуація в Курській області буде використана в разі переговорів з РФ.

Вчора до півріччя операції на Курщині Генштаб ЗСУ повідомив, що загальні втрати ворога у живій силі за цей час склали близько 39 900 осіб, із них - 16 100 – убитими. Крім цього, зСУ взяли в полон 909 російських військових, суттєво поповнивши обмінний фонд.

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