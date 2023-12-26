Поставки зброї в Україну вже скоротилися до мінімуму, оскільки Конгрес США обговорює і відкладає наступне виділення допомоги.

Оскільки війна Росії проти України вступає в третю зиму, сценарії її результату все ще незрозумілі.

Оскільки жодна зі сторін за більш ніж рік не домоглася істотних територіальних успіхів, ведеться багато суперечок про те, чи зайшов конфлікт у глухий кут і хто винен у тому, що Україна не просувається швидше, пише Foreign Policy.

У той час, як бойові дії залишаються вкрай нестабільними в інших аспектах, примітне ефективне ураження Україною російського Чорноморського флоту в 2023 році.

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Більш рішуча боротьба, схоже, носить політичний характер. Оскільки російські війська не можуть досягти значних успіхів з літа 2022 року, президент Володимир Путін робить ставку на виснаження Заходу. Поставки зброї в Україну вже скоротилися до мінімуму, оскільки Конгрес США обговорює і відкладає наступне виділення допомоги. Разом з Берліном Вашингтон утримується від поставок ключових систем озброєння, таких як ракети більшої дальності, які дозволили б Україні вражати важливі російські цілі далі в тилу фронту, в тому числі в окупованому Криму.

Справедливо чи ні, але Україна і її прихильники вважають, що західна допомога розрахована на те, щоб дозволити українцям не програти і не виграти.

Путін, ймовірно, стежить за виборами в США в листопаді 2024 року. Якщо колишній президент Дональд Трамп повернеться в Білий дім на другий термін, Україна може втратити своє найважливіше джерело військової допомоги, санкції проти Росії можуть швидко зруйнуватися, а Київ може бути змушений передати значну частину своєї території і населення Москві, хоча, ймовірно, все ще стикається з планами Кремля з контролю над країною.

Аргументи на користь підтримки України кристально ясні

В умовах, коли військова допомога США Україні майже вичерпана, а республіканці в Палаті представників США відкладають будь-яке голосування щодо додаткових поставок, Майкл Макфол наводить вагомі аргументи на користь того, що ця допомога не тільки має вирішальне значення для України, але і служить найважливішим інтересам США.

Що перемога Росії означатиме для України

Оскільки контрнаступ Києва застопорився, а Конгрес США зайшов у глухий кут через триваючу військову підтримку, деякі аналітики висловлюють припущення про поразку України. Судячи з того, що говорить і вже робить Росія, це призведе до терору такого масштабу, якого не було з часів найтемніших днів 20-го століття.

Контрнаступ України успішніший, ніж ви думаєте

Після того, як контрнаступ України в 2023 році не призвів до вражаючого прориву, стало багато говорити про тупикову ситуацію. Однак це затьмарює важливі успіхи України в Криму та навколо нього, де російський флот був витіснений із західної частини Чорного моря. Перемога України на морі матиме стратегічні наслідки в 2024 році і в наступний період.

Переговори з Росією залишаються поганою ідеєю

Чим далі людина віддаляється від лінії фронту, тим голосніше звучать заклики до припинення війни шляхом переговорів. Причини варіюються від небажання занадто далеко загнати росіян до передбачуваної військової втоми на Заході. Однак, як тільки ви заглянете глибше, аргументи на користь переговорів з Росією швидко розваляться, пишуть Рафаель С.Коен і Джан Джентіле.

Війна в Україні - прогнози Залужного

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний переконаний, що наступний - 2024-й військовий рік - відрізнятиметься від поточного року. Головнокомандувач ЗСУ заявив, що все робиться для того, щоб наступний рік не був схожий на поточний у веденні війни.

Він відстоює позицію, що треба продовжувати завдавати російським загарбникам втрати до тих пір, поки вони не відмовляться від ведення війни проти України.

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