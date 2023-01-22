Окупант розповів, що мобілізованих одразу ставлять на лінію оборони.

Жінка обговорюючи з окупантом стан мобілізації в Росії заявила, що до армії РФ забирають непридатних за здоров'ям осіб.

"Ще невідомо, що буде далі. Сьогодні з Катюхою розмовляла, гребуть всіх, абсолютно. Косих, кульгавих, всіх. Навіть знайомий є, у нього операція, а йому сказали прийти через 10 днів", - жаліється жінка у перехопленні ГУР МО України.

Російський військовий був здивований, адже раніше повідомлялось про "завершення" мобілізації в РФ. Своєю чергою він розповів, що мобілізованих ставлять на лінію оборони, тоді як інших військових - на передній край.

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"Саш, а куди цих мобілізованих на передову? Їх дружини постійно плачуть і вони здаються у полон", - сказала жінка.

Мобілізація в Росії

Невдовзі після оголошення часткової мобілізації в Росії у вересні рівень підтримки війни впав до 34%. При цьому вже незабаром він значно збільшився. Колишній чиновник Кремля розповів журналістам WSJ, що внутрішнє опитування Кремля щодо війни свідчить про те, що росіяни терпітимуть ще один раунд мобілізації.

У Генштабі повідомляли, що у Російській Федерації не можуть розв'язати питання матеріально-технічного забезпечення мобілізованих російських військовослужбовців. Як зазначали аналітики ISW, погане забезпечення мобілізованих в Росії розколює інформаційний простір.

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