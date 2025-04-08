У містах виникли пожежі.

Загарбницька армія Росії продовжує тероризувати дронами-камікадзе українські міста, цієї ночі вибухи чутно у Харкові та Дніпрі.

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О 22:02 очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак попередив, що в область залетіла група російських "шахедів". Згодом він написав, що у Дніпрі було гучно:

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"Внаслідок атаки БПЛА у місті сталися пожежі. Попередньо, є пошкодження приватних будинків та авто. Інформацію уточнюємо".

Після 21:00 мер Харкова Ігор Терехов повідомив про приліт по Київському району, внаслідок атаки загорілася господарча споруда. Згодом стало відомо про одного постраждалого.

Пізніше очільник міста написав про удар російського БПЛА по Індустріальному району. "Якщо підтвердиться - це третій удар по Харкову за сьогодні", - додав він.

Вибухи продовжили лунати, Терехов повідомив про масовану атаку безпілотників. На місці останніх влучань виникла пожежа.

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