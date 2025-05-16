"Веспа-15" здатен подолати кілька десятків кілометрів зі значним бойовим навантаженням.

Безпілотний авіаційний комплекс українського виробництва "Веспа-15" кодифікувало та допустило до експлуатації у ЗСУ Міністерство оборони України.

Про це повідомило оборонне відомство з посиланням на Головне управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки. Йдеться, що "веспа" з італійської перекладається як "оса".

"Безпілотні літальні апарати "Веспа-15" здатні подолати відстані до цілі у кілька десятків кілометрів зі значним бойовим навантаженням. Дрони комплексу мають підвищену стійкість до роботи ворожих засобів радіоелектронної протидії. А вибухове "жало" української "Веспи" може вражати не лише живу силу ворога, але й бронетехніку, автомобілі, польові укриття тощо", - розповіли у міністерстві.

Відео дня

Додається, що новий комплекс має модифікації дронів для виконання різних завдань вдень і вночі.

Нова зброя ЗСУ

Як писав УНІАН, ЗСУ отримають нові безпілотні авіаційні комплекси WINFLY, що можуть уражати не тільки наземні цілі, але й знищувати розвіддрони противника. Українські коптери комплексів WINFLY базуються на рамах декількох типорозмірів. Під час проєктування інженери врахували рекомендації та досвід операторів БПЛА, що служать на передовій. З урахуванням певних нюансів застосовано відповідні інженерні рішення щодо підвищення безпеки екіпажів під час бойової роботи та стійкості дронів до російських засобів радіоелектронної протидії.

Вас також можуть зацікавити новини: